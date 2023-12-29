У п'ятницю, 29 грудня, росія масована атакувала Україну. Під ракетний обстріл потрапила і Дніпропетровщина. Кореспондент телеканалу "Інтер" з місця подій розповіла про останню інформацію щодо наслідків масованої ракетної атаки по області.

18 ракет збили ПвК "Схід" в небі над Дніпропетровщиною.

Через влучання по Дніпру, на жаль, вже 6 загиблих. 28 постраждалих. Серед них – 1,5-річна дитина.

Дві жінки, які вважались зниклими, вийшли на зв’язок. Рятувальники завершили пошукову операцію.

Окрім торгового центру і пологового, в місті зруйнований вщент один приватний будинок, пошкоджені 8 адмінбудівель, щонайменше два десятки багатоповерхівок, автівки.

На місці працюють всі служби. Комунальники прибирають уламки, вивозять сміття. Благодійники роздають будматеріали. Проходить реєстрація пошкоджень.

Є приліт і у Новомосковську. Постраждали дві людини. Понівечені 13 приватних осель.

Раніше ми писали про те, що сили ППО збили 87 крилатих ракет та 27 ударних БпЛА. Загалом армія рф випустила по Україні 158 ракет та ударних безпілотників.