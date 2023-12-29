Робота врятувала її життя: власниця зруйнованованого дому в Одесі розповіла деталі обстрілу [ Редагувати ]
Внаслідок ракетного удару по Одесі люди залишились без житла, є загиблі та постраждалі.
Жителька одного з приватних будинків, у який було пряме влучання ракети розповіла деталі інциденту.
Від її будинку нічого не залишилося, проте господарка була в цей час на роботі - вона кухар у дитячому садку. Це врятувало її життя, але житла в неї тепер немає - на цьому місці вирва.
Нагадаємо, що після нічної атаки дронами, зранку росіяни нанесли по Одесі ракетний удар.
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