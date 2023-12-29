У пʼятницю, 29 грудня, кількість жертв в Україні внаслідок масованої атаки зросла до 18. Поранення отримали 132 особи. Про це повідомляє Національна поліція у Facebook.

Як зазначає поліція, станом на 13:00 в Україні відомо про 18 загиблих та 132 поранених. Зафіксовано 51 ворожий обстріл.

Дані по регіонах:

Дніпро: 5 осіб загинули та 28 - отримали поранення. Серед загиблих – дитина та поліцейський.

Харківська область: 3 людини загинули, 13 мирних мешканців отримали поранення.

Запорізька область: 4 людини загинули, 12 поранені.

Одеса: 2 жертв, 27 людей отримали поранення внаслідок влучань у житлові будинки. Під завалами можуть перебувати люди.

Львів: 1 людина загинула, 24 були поранені.

Київ: 3 загинули, 22 травмовані. Також поранення отримала одна людина в Київській області.

Загалом пошкоджено 47 приватних будинків, 39 автомобілів, лікарня та санаторій, 9 багатоквартирних будинків, дві адміністративні будівлі, господарчі споруди, СТО, гаражний кооператив, АЗС, складське приміщення, школу, церкву, ТРЦ, пологовий будинок.

Раніше ми писали про останні дані, які надав мер міста Віталій Кличко по наслідках атаки на столицю.