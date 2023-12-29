Загроза пуску ракет: Україною шириться повітряна тривога [ Редагувати ]
У пʼятницю, 29 грудня, Україною шириться повітряна тривога. Попереджають про ризик пуску крилатих ракет. Про це свідчить карта повітряних тривог.
Станом на 14:56 повітряну тривогу було оголошено майже по усій території України, окрім деяких західних областей.
Як відзначають в Повітряних силах, тривога була оголошена через загрозу пусків крилатих ракет з російських винищувачів Ту-22м3.
Ракетна небезпека в областях, де оголошена повітряна тривога! Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-22м3! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!
Спочатку Повітряні сили попередили про ракети з Курської області в напрямку Сумської області, втім потім вони направились в бік Черкас.
Раніше ми писали про те, що сили ППО збили 87 крилатих ракет та 27 ударних БпЛА. Загалом армія рф випустила по Україні 158 ракет та ударних безпілотників.
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