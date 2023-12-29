Речник Оперативного командування Збройних сил Польщі Яцек Горишевський заявив, що після інциденту з порушенням повітряного простору Сили протиповітряної оборони Польщі перевели у стан підвищеної готовності. Про це повідомляє Polsat News.

З метою забезпечення безпеки нашого повітряного простору підвищено бойову готовність наших засобів протиповітряної оборони, а також чергових пар винищувачів.

Речник командування зазначив, що пошуки об’єкта тривають. Також продовжуються роботи зі встановлення причин порушення повітряного простору та визначення траєкторії польоту об'єкта.

Наразі відомо, що повітряний простір Польщі було порушено в ранкові години. Оперативне командування виконало всі процедури, і всі особи, які повинні бути поінформовані, знають про цей факт.

Раніше ми писали про те, що сили ППО збили 87 крилатих ракет та 27 ударних БпЛА. Загалом армія рф випустила по Україні 158 ракет та ударних безпілотників.