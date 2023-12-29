З приходом Нового року багато людей очікують на зміни. Не виключенням є і пенсіонери, як хвилює питання виплат у 2024 році. Верховна Рада України прийняла у другому читанні проєкт закону про державний бюджет на 2024 рік і вже визначила, якими будуть пенсійні виплати. Рішення було підтримане 276 депутатами.

У 2024 році підвищення пенсій в Україні планується провести у кілька етапів, і першими підвищать пенсії, які прив'язані до мінімальної зарплати та мінімального прожиткового мінімуму. Наразі мінімальна зарплата становить 6700 гривень, але з 1 січня вона зросте до 7100 гривень. Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, наразі складає 2093 гривень, але з початку наступного року він збільшиться до 2361 гривень.

З 1 січня гарантовано підвищаться пенсії для українців, які досягли 65 років і мають 30 років стажу для жінок та 35 років для чоловіків, і які залежать від мінімальної зарплати. Пенсія для цієї категорії пенсіонерів становитиме не менше 40% мінімальної зарплати. З 1 січня 2024 року розмір найменшої виплати для цих осіб збільшиться з 2680 до 2840 гривень, а з 1 квітня - до 3200 гривень. Доплати за понаднормовий стаж також зростуть з 20,9 до 23,6 гривень за кожен додатковий рік.

Також передбачено підвищення пенсій для чорнобильців, які отримують пенсію в розмірі п'яти мінімальних розмірів зарплати. Крім того, для цієї категорії осіб, включаючи тих, хто має повний стаж, передбачений перерахунок у липні.

У 2024 році підвищення розміру пенсій відбудеться за таким графіком, якщо виходити з чинного законодавства:

Січень та липень 2024 року: перерахунок пенсій очікується для осіб, які отримують мінімальну пенсію та досягли 65 років, мають повний страховий стаж (чоловіки - 35 років стажу, жінки - 30 років).

Березень 2024 року: підвищення пенсій отримають всі, чиї виплати підлягають індексації за планом, а також ті, хто отримує мінімальну і максимальну пенсію, у зв'язку зі зростанням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Раніше ми писали, що згідно з прийнятим Верховною Радою бюджетом 9 листопада, українці, які мають статус інваліда, можуть очікувати зростання мінімальної пенсії по інвалідності у наступному 2024 році. Також зазначено, що особи, визнані непрацездатними, отримають соціальні виплати.