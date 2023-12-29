За "неофіційною інформацією з військових джерел", польський телеканал Polsat News повідомив, що невідомим об’єктом, який порушив повітряний простір Польщі в п’ятницю, 29 грудня, була російська ракета. Цю інформацію передає "Європейська правда".

Інформація джерел Polsat News нібито вказує на те, що об'єктом, який влетів на територію Польщі в п'ятницю вранці, найімовірніше, була російська крилата ракета Х-22 або Х-101.

За неофіційною інформацією з військових джерел, ракета нібито пролетіла вздовж кордону і порушила наш повітряний простір. Після зміни траєкторії вона повинна була повернутися на українську територію і там, ймовірно, була збита українською системою протиповітряної оборони.

Нагадаємо, що Польща перевела у стан підвищеної готовності сили ППО.

Раніше ми писали про те, що президент Польщі Анджей Дуда скликає термінову нараду з військовими після того, як був порушений повітряний простір країни.