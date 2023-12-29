Під час ракетного удару по Запоріжжю 29 грудня, 13 людей було поранено, Ще семеро - загинули. Роботи з розбору завалів продовжуються.

Про це повідомляється в Telegram-каналі голови Запорізької ОВА Юрія Малашка.

За даними голови ОВА, станом на 15:15 кількість загиблих внаслідок російської агресії зросла до 7 осіб.

"Відомо про 13 травмованих людей. Роботи на місцях влучання ворожих ракет продовжується", - повідомив Малашко.

Раніше ми писали про те, що сили ППО збили 87 крилатих ракет та 27 ударних БпЛА. Загалом армія рф випустила по Україні 158 ракет та ударних безпілотників.