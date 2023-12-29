Росіяни завдали ракетного удару по Смілі під Черкасами, є поранені [ Редагувати ]
Російська армія сьогодні, 29 грудня, завдала ракетного удару по місту Сміла в Черкаській області. Унаслідок атаки є постраждалі.
Про це повідомляє голова Черкаської ОВА Ігор Табурець та заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба.
"Унаслідок ворожої атаки маємо влучання ракети в житловий сектор", - йдеться в заяві.
За його словами, пошкоджено 12 будинків.
"Наразі 6 постраждалих. На місці працюють усі служби", - додав очільник області.
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