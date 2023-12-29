У Львові через ракетний удар 29 грудня постраждали вже 30 людей, із них двоє дітей. Про це повідомляє кореспондент "Подробиць" Христина Гашенко.

Один чоловік, на жаль, загинув. Ще 16-тьох жителів пошкоджених багатоповерхівок медики госпіталізували з різними травмами.

Всього пошкоджено 18 багатоповерхівок, 2 ліцеї та садок.

Раніше ми писали про останні дані, які надав мер міста Віталій Кличко по наслідках атаки на столицю.