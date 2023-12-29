Атака на Львів: яка ситуація в місті та що із потерпілими (ексклюзив) [ Редагувати ]
У Львові через ракетний удар 29 грудня постраждали вже 30 людей, із них двоє дітей. Про це повідомляє кореспондент "Подробиць" Христина Гашенко.
Один чоловік, на жаль, загинув. Ще 16-тьох жителів пошкоджених багатоповерхівок медики госпіталізували з різними травмами.
Всього пошкоджено 18 багатоповерхівок, 2 ліцеї та садок.
Раніше ми писали про останні дані, які надав мер міста Віталій Кличко по наслідках атаки на столицю.
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