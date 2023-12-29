Зеленський відвідав позиції ЗСУ в Авдіївці [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський сьогодні, 29 грудня, відвідав Авдіївку Донецької області, яку кілька місяців активно атакують російські окупанти. Глава держави на позиціях українських захисників обговорив з командирами актуальну ситуацію та потреби бійців.
Про це повідомляється у відеозверненні Зеленського.
"Авдіївка. Відвідав позиції 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка. Одна з найскладніших ділянок фронту", - розповів президент.
Зеленський додав, що також подякував воїнам ЗСУ особисто. Зокрема відзначив найкращих воїнів державними нагородами та вручив "Золоту Зірку" Героя України молодшому сержанту Ігорю Тимощуку.
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