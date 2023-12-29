Кількість загиблих в Києві зросла до 9, рятувальники продовжують роботу [ Редагувати ]
Кількість жертв у Києві внаслідок масованої атаки росії продовжує зростати. Наразі відомо про дев'ятьох загиблих.
"Число жертв внаслідок ракетного удару по столиці зросло. Рятувальники дістали з-під завалів ще 2 тіла. Станом на 17:50 в Києві, російські ракети забрали життя 8 людей. Ще 30 осіб постраждали", - пише пресслужба.
Пошуково-рятувальна операція продовжується.
Як розповів міський голова Києва Віталій Кличко, станом на 18:00 стало відомо про 9 загиблих. Зокрема в Шевченківському районі врятували 8 постраждалих.
Раніше ми писали про останні дані, які надав мер міста Віталій Кличко по наслідках атаки на столицю.
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