Кількість жертв у Києві внаслідок масованої атаки росії продовжує зростати. Наразі відомо про дев'ятьох загиблих.

"Число жертв внаслідок ракетного удару по столиці зросло. Рятувальники дістали з-під завалів ще 2 тіла. Станом на 17:50 в Києві, російські ракети забрали життя 8 людей. Ще 30 осіб постраждали", - пише пресслужба.

Пошуково-рятувальна операція продовжується.

Як розповів міський голова Києва Віталій Кличко, станом на 18:00 стало відомо про 9 загиблих. Зокрема в Шевченківському районі врятували 8 постраждалих.

Раніше ми писали про останні дані, які надав мер міста Віталій Кличко по наслідках атаки на столицю.