Українські військові, ймовірно, ліквідували 74 російських моряків внаслідок удару по великому десантному кораблю "Новочеркаськ".

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За інформацією Центру, активісти "Кібер спротиву" отримали у розпорядження листа головнокомандувача ВМФ рф Миколи Євменова з пропозицією оголосити жалобу в місті Новочеркаськ через смерть 74 окупантів.

Такий лист надійшов на пошту пропагандистці з телепроекту "Наші" на каналі "Росія 1" Ксенії Гончаровій. У листі Євменов підтверджує загибель більшості особового складу корабля, а також поранення ще 27 окупантів.

Реліз оприлюднили більшість кримських ЗМІ, але пізніше вони видалили публікацію. При цьому залишились скріншоти, що підтверджують відповідну інформацію.