Зеленський звільнив голову Тернопільської ОВА [ Редагувати ]
У п'ятницю, 29 грудня, Володимир Зеленський, президент України, ухвалив рішення про звільнення Володимира Труша з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації.
Відповідний указ був оприлюднений на офіційному сайті президента.
Звільнити Труша Володимира Любомировича з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою, - йдеться у документі.
Раніше, 27 грудня, звільнення 43-річного Володимира Труша із займаної посади погодив Кабінет міністрів.
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