29 грудня о 19:30 міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що внаслідок російського масованого удару кількість загиблих становить 30 осіб та понад 160 поранених.

Цю інформацію він опублікував у своєму акаунті на Facebook.

53 людини сьогодні врятували наші титани з ДСНС. 8 із врятованих дістали з-під завалів. Станом на зараз відомо про 30 загиблих та більш як 160 поранених внаслідок ранкового масованого удару Росії по території України, - йдеться у повідомленні.

Міністр висловив подяку всім, хто сьогодні брав участь у рятувальних операціях, надавав допомогу та піклувався про тих, хто постраждав.

Нагадаємо, в Хмельницькій області під час масованої атаки російських терористів збили дві крилаті ракети.