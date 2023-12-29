Ранкова атака рф: у МВС повідомили про 30 загиблих [ Редагувати ]
29 грудня о 19:30 міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що внаслідок російського масованого удару кількість загиблих становить 30 осіб та понад 160 поранених.
Цю інформацію він опублікував у своєму акаунті на Facebook.
53 людини сьогодні врятували наші титани з ДСНС. 8 із врятованих дістали з-під завалів. Станом на зараз відомо про 30 загиблих та більш як 160 поранених внаслідок ранкового масованого удару Росії по території України, - йдеться у повідомленні.
Міністр висловив подяку всім, хто сьогодні брав участь у рятувальних операціях, надавав допомогу та піклувався про тих, хто постраждав.
Нагадаємо, в Хмельницькій області під час масованої атаки російських терористів збили дві крилаті ракети.
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