Масований удар росії є нагадуванням про те, що диктатор путін має намір знищити Україну. Про це заявив президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден.

Лідер США наголосив, що сьогодні, 29 грудня, росія атакувала український пологовий будинок, торговий центр та житлові квартали, призводячи до загибелі мирних жителів та численних поранених. За його словами, необхідно припинити цей насильницький акт.

Це суворе нагадування усьому світу про те, що після майже двох років цієї руйнівної війни мета путіна залишається незмінною. Він прагне знищити Україну та поневолити її народ. Його необхідно зупинити, - наголосив Байден.

Він також заявив, що у випадку відмови Конгресу США у затвердженні нового фінансування для допомоги Україні, країна не матиме змоги надсилати озброєння та необхідні системи протиповітряної оборони для захисту мирного населення України.

Конгрес має зробити крок уперед і діяти без подальших зволікань, - зазначив президент.

Нагадаємо, 29 грудня о 19:30 міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що внаслідок російського масованого удару кількість загиблих становить 30 осіб та понад 160 поранених.