Алкогольному магнату Черняку оголосили підозру [ Редагувати ]
Українському підприємцю Євгену Черняку оголошено підозру у фінансуванні збройної агресії рф. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За висновками слідчих, не зважаючи на вторгнення росії в Україну, компанії, що належать Черняку, продовжували вести бізнес з країною-агресором. Лише протягом 2022 року його підприємства у формі сплати податків та зборів перерахували близько 6 млрд гривень еквівалентно до бюджету рф.
Також встановлено, що підприємства Черняка, розташовані в чотирьох країнах Центральної Азії та Південного Кавказу, закуповували в росії промисловий спирт та інші супутні товари. У приміщеннях його холдингу в Україні знайдено документи та інші докази незаконної діяльності на користь росії.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили про підозру Черняку та ще 6 топменеджерам його компаній за ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб), - сказано в повідомленні.
Наразі вирішується питання про накладення арешту на їх приватне і корпоративне майно для передачі в управління АРМА.
Євген Черняк - один з найзаможніших підприємців в Україні, є також відомим блогером. Його компанія Global Spirits, яка спеціалізується на виробництві алкоголю, є найбільшою в Східній Європі. До складу холдингу входять горілчаний завод "Хортиця" та Одеський коньячний завод. Global Spirits володіє відомими брендами, такими як "Хортиця", "Мороша", Blagoff та інші.
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