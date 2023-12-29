Стали відомі прізвища росіян, відповідальних за ранкову атаку по Україні [ Редагувати ]
За масований ракетний удар відповідають чотири високопосадовці російської армії. Прізвища росіян, які відповідають за сьогоднішню масовану ракетну атаку по Україні, були оприлюднені в мережі.
Про це повідомляє glavcom.ua.
Об’єкти критичної інфраструктури, промислові та військові об’єкти були атаковані за вказівками:
- Афзалова Віктора Мусавіровича – начальника головного штабу – перший заступник головнокомандувача повітряно-космічними силами, 11-та червонопрапорна армія ВПС та ППО;
- Єгорова Дмитра Павловича – полковника, командира 182 важкого бомбардувально-авіаційного полку;
- Варпаховича Миколи Миколайовича – полковника, командира 22 важкої бомбардувальної авіаційної дивізії;
- Пчєли Олега Володимировича – заступника командувача дальньої авіації військових повітряних сил повітряно-космічних сил ЗС РФ, а також командира літаків Ту-160.
Нагадаємо, в Хмельницькій області під час масованої атаки російських терористів збили дві крилаті ракети.
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