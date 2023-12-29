Поліція Польщі закінчила пошукову операцію щодо російської ракети [ Редагувати ]
Пошукова операція поліції Польщі в прикордонній з Україною зоні була завершена після інциденту з російською крилатою ракетою, яка порушила повітряний простір сусідньої країни під час масованої повітряної атаки російських агресорів по українських містах.
Про це повідомив речник поліції Люблінського воєводства, підполковник Анджей Фійолек, в коментарі для Польського пресового агентства.
Зараз ми більше зосереджені на виявленні можливих свідків і визначенні, де її [ракету] бачили, - зауважив він.
Люблінський воєвода Кшиштоф Коморський підкреслив, що він знаходиться в постійному контакті з усіма оперативними службами, які підтвердили, що на території Польщі слідів падіння ракети не виявлено.
Усі зійшлися на тому, що жодних останків, жодного предмета не знайдено – нічого, що могло б свідчити про те, що щось впало на території Люблінського воєводства. Ми отримали таку інформацію з самого початку, тому що свідків будь-якого вибуху чи удару не було, - повідомив він.
Нагадаємо, невідомий об'єкт, який залетів у повітряний простір Польщі під час ранкової атаки росії по Україні, пробув там близько 3 хвилин.
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