Пошукова операція поліції Польщі в прикордонній з Україною зоні була завершена після інциденту з російською крилатою ракетою, яка порушила повітряний простір сусідньої країни під час масованої повітряної атаки російських агресорів по українських містах.

Про це повідомив речник поліції Люблінського воєводства, підполковник Анджей Фійолек, в коментарі для Польського пресового агентства.

Зараз ми більше зосереджені на виявленні можливих свідків і визначенні, де її [ракету] бачили, - зауважив він.

Люблінський воєвода Кшиштоф Коморський підкреслив, що він знаходиться в постійному контакті з усіма оперативними службами, які підтвердили, що на території Польщі слідів падіння ракети не виявлено.

Усі зійшлися на тому, що жодних останків, жодного предмета не знайдено – нічого, що могло б свідчити про те, що щось впало на території Люблінського воєводства. Ми отримали таку інформацію з самого початку, тому що свідків будь-якого вибуху чи удару не було, - повідомив він.

Нагадаємо, невідомий об'єкт, який залетів у повітряний простір Польщі під час ранкової атаки росії по Україні, пробув там близько 3 хвилин.