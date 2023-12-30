У чотирьох регіонах російської федерації лунали вибухи сьогодні вночі, 30 грудня. Росіяни скаржаться на масовану атаку безпілотників.

Про це повідомляє Міноборони рф в Telegram.

У відомстві стверджують, що протягом цієї ночі черговими засобами російських сил протиповітряної оборони нібито було збито 32 дрони над територіями Брянської, Орловської, Курської та Московської областей.

Також раніше росіяни заявляли, що нібито знищили 13 реактивних снарядів над Білгородською областю. Варто зазначити, що губернатор цього регіону В'ячеслав Гладков повідомив, що внаслідок обстрілу Бєлгорода загинула одна людина, ще четверо поранені.