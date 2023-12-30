Які штрафи за використання піротехніки на Новий рік [ Редагувати ]
Запуск салютів у новорічну ніч – одна з яскравих традицій свята по всьому світі. Так було і в Україні, але до війни. Наразі використання феєрверків, петард та іншої піротехніки заборонено законом та карається штрафами чи навіть обмеженням волі.
Дискусія щодо обмежень використання піротехніки тривала в прифронтових регіонах ще до 24 лютого 2022. Після початку повномасштабної війни заборону вводили окремо по областях на період дії воєнного стану. А 6 листопада 2023 набрав чинності відповідний закон на державному рівні.
В пояснювальній записці до нього йшлося про шкоду психологічному здоров'ю громадян у воєнний час, через схожість ефектів піротехніки зі звуками вибухів ракет чи снарядів.
"Актуальними будуть контроль та обмеження використання піротехнічних виробів і після закінчення війни, оскільки у переважної більшості людей протягом тривалого часу буде зберігатися посттравматичний стресовий розлад, що виник в результаті переживання обстрілів під час воєнних дій", – зазначено в документі.
Також наголошується на фактах безконтрольного продажу, адже будь-хто міг купити неякісну піротехніку онлайн та отримати травми різної тяжкості внаслідок її використання.
Крім того, заборона феєрверків обґрунтовується шкодою для довкілля та тварин. Так, в пояснювальній записці до закону наведено приклад, коли від феєрверків у 2021 році було зафіксовано мор птахів у Рівненській області. Негативним наслідком для інших тварин може бути стрес, каліцтво, панічні атаки та загибель.
Закон є частиною виконання угоди про асоціацію з ЄС щодо охорони навколишнього природного середовища, впроваджує необхідну Україні Директиву європейського парламенту про регламентування піротехніки, захищає безпеку та здоров’я людей і тварин.
За реалізацію та запуск забороненої піротехніки правопорушникам загрожує адміністративна чи кримінальна відповідальність.
Відповідальність для продавців:
Порушення порядку провадження господарської діяльності (ст. 164 КУпАП) – штраф від 1 тисячі до 2 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17-34 тис. грн) з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини й грошей, одержаних внаслідок вчинення правопорушення.
Порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів (ст. 195-6 КУпАП) - штраф від від 595 до 1020 грн з конфіскацією піротехнічних засобів.
Для громадян за запуск феєрверків:
Порушення вимог з нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях (ст. 182 КУпАП) – 85-255 грн; для суб'єктів господарської діяльності – від 225 грн до 510 грн.
Хуліганство (ст. 296 ККУ) – штраф у розмірі 17-34 тис. грн або арешт на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п'яти років. Якщо правопорушення вчинено групою осіб – обмеження волі на строк до 5 років або позбавленням волі на строк до 4 років.
Свідкам продажу чи використання піротехнічних виробів варто звернутися в поліцію за номером 102.
Нагадаємо, тривалість комендантської години не змінюватимуть навіть у новорічну ніч. У більшості областей вона почнеться з 00:00 та триватиме до 05:00.
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