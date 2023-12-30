Близько 750 окупантів за добу та понад десяток артсистем: нові втрати рф [ Редагувати ]
Втрати росії у війні в Україні на ранок суботи, 30 грудня, за добу становили 750 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 358 270 військових. Крім того, ЗСУ знищили 16 танків, 15 БПЛА і 20 ББМ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.12.23 орієнтовно склали:
особового складу - близько 358 270 (+750) осіб ліквідовано;
танків - 5969 (+16) од;
бойових броньованих машин - 11 053 (+20) од.;
артилерійських систем - 8434 (+17) од.;
РСЗВ - 939 (+1) од.;
засоби ППО - 621 (+1) од.;
літаків - 329 од.;
гелікоптерів - 324 од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6554 (+15) од.;
крилаті ракети - 1708 (+88) од;
кораблі/катери - 23 од.;
підводні човни - 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн - 11 244 (+29) од.;
спеціальна техніка - 1260 (+6) од.
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