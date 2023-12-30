У Запоріжжі зросла кількість жертв внаслідок вчорашньої атаки [ Редагувати ]
Кількість жертв у Запоріжжі внаслідок вчорашнього масованого обстрілу зросла. Відомо про 9 загиблих.
Про це повідомляє секретар міськради Запоріжжя Анатолій Куртєв у Telegram.
У Запоріжжі сьогодні оголосили траур за загиблими внаслідок ворожого ракетного удару 29 грудня.
"У Запоріжжі оголошено День жалоби за загиблими від учорашнього ворожого ракетного удару. 29 грудня у нашому місті рашисти жорстоко обірвали життя дев’ятьох невинних мирних людей", - зазначив Куртєв.
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