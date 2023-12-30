Ракетний обстріл Києва: кількість загиблих стрімко зросла [ Редагувати ]
Кількість жертв у Києві внаслідок вчорашньої масованої атаки росії знову зросла. Наразі відомо про 13 загиблих.
Про це повідомляється в Тelegram-каналі міського голови Києва Віталія Кличка.
О 10:41 міський голова повідомив про те, що рятувальники дістали тіла ще двох людей з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі. Втім пізніше кількість жертв зросла до 13.
Також наразі відомо про 32 постраждалих. 17 із них перебувають в стаціонарах медзакладів столиці.
Раніше ми писали про останні дані, які надав мер міста Віталій Кличко по наслідках атаки на столицю.
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