Кількість жертв у Києві внаслідок вчорашньої масованої атаки росії знову зросла. Наразі відомо про 13 загиблих.

Про це повідомляється в Тelegram-каналі міського голови Києва Віталія Кличка.

О 10:41 міський голова повідомив про те, що рятувальники дістали тіла ще двох людей з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі. Втім пізніше кількість жертв зросла до 13.

Також наразі відомо про 32 постраждалих. 17 із них перебувають в стаціонарах медзакладів столиці.

Раніше ми писали про останні дані, які надав мер міста Віталій Кличко по наслідках атаки на столицю.