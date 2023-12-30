Росія розгорнула біля кордону з Україною 19 тисяч військових - ЗСУ [ Редагувати ]
Російська армія продовжує агресію проти України з територій своїх прикордонних областей. Окупанти зосередили біля кордону з Україною близько 19 тисяч військових.
Загарбники продовжують агресію проти українців на територіях Брянської, Курської та Бєлгородської областей. Окупанти ведуть розвідку, обстрілюють прикордонні райони, використовують авіацію та безпілотники, завдають ракетних ударів балістичними та керованими ракетами.
Крім військових об'єктів, росія намагається зруйнувати енергетичну, транспортну та промислову інфраструктури. Ворог завдає ударів по житлових кварталах, лікарнях та школах, торговельних центрах та складах з гуманітарними вантажами.
"Для виконання цих завдань країна-агресор розгорнула угруповання військ загальною чисельністю близько 19 тисяч осіб, озброєних танками, бойовими броньованими машинами, артилерійською і ракетною технікою, засобами протиповітряної оборони та оперативно-тактичними ракетними комплексами", - йдеться у повідомленні.
Командування об'єднаних сил наголошує, що моніторинг активності противника у прикордонних областях РФ та Білорусі свідчить про відсутність ознак формування ударних угруповань ворогом.
Нагадаємо, через російський удар по Чорнобаївці постраждали четверо людей. Двоє чоловіків, 43 та 47 років, на момент обстрілу знаходилися в автівці. Вони отримали поранення середнього ступеня тяжкості.
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