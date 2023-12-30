Новий рік-2024: як правильно загадати бажання уночі [ Редагувати ]
Незабаром ми всі будемо святкувати новий 2024 рік. Кожен прагне загадати у цю святкову ніч найбажаніше, втілити заповітну мрію, дочекатися давно бажаних змін. "Подробиці" розкажуть, як правильно загадати бажання під бій курантів, аби воно обовʼязково збулося.
Сформулюйте
Бажань може бути дуже багато, але потрібно вибрати те, чого ви хочете найбільше. Це має бути усвідомлене, конкретне і дуже сильне бажання. Сформульовано воно повинно від вашого імені та особисто для вас. Інші люди у формулюванні не повинні бути згадані. Не "я хочу, щоб В. в мене закохався", а "Я зійдуся з людиною, до якої у мене є почуття".
Теперішній час
Один з головних секретів загадування бажання – всі свої мрії потрібно озвучувати в теперішньому часі. Наприклад: я вступаю в університет, я купую квартиру, я отримала роботу, я знайшов свою половинку. Не можна промовляти бажання в майбутньому часі, якщо ви хочете, щоб воно здійснилося найближчим часом.
Не використовуйте "не"
У формулюванні бажання не використовуйте частку "не". Всесвіт не розуміє нечіткості та розпливчасті позначення. Замість "я більше не буду хворіти "скажіть: "я здорова". Замість "я більше не буду гладшати" - "я стаю стрункою і скидаю зайві кілограми".
Тільки позитив
Ваше бажання має бути позитивним, інакше шансів у нього здійснитися небагато. Злі думки та побажання шкоди іншій людині можуть принести вам бумерангом неприємності.
Не загадуйте гроші
Якщо ваше бажання стосується грошей, то формулюйте його не про гроші, а про те, які блага ви отримаєте завдяки їм. Наприклад: "Я полечу в Єгипет "або" Я розрахуюся з боргом" замість "я виграю п'ять тисяч доларів".
Нікому не розповідайте
Про свої бажання не варто розповідати іншим людям, навіть найближчим. Дитячий жарт про те, що бажання може не здійсниться – має вагомі підстави. Всесвіт любить терплячих і тишу.
Яким би способом не скористалися в Новий рік – бажання необхідно підживлювати щирою вірою. Уявляючи собі втілення мрії в найдрібніших деталях, людина створює своєрідну програму. Силами думки будується подальші зміни навколишнього світу – підсвідомо, відкриваючи досі невідомі можливості.
Важливий позитивний настрій. Бажаючи комусь зла, навіть якщо колись відбувалися конфлікти, а сил для прощення замало, неакуратний мрійник ризикує отримати кармічну віддачу. Тільки власні і гідні цілі.
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