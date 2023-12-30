Путіну треба результати перед виборами, ми повинні зірвати їх план: Черник про завдання окупантів на фронті [ Редагувати ]
Противник дійшов до висновку, що зараз у цьому історичному відліку вони не можуть ліквідувати українську державу, а отже треба опановувати завдання мінімум. І ось це завдання мінімум для них критичне. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив військовий аналітик Петро Черник.
"На правду фронт треба ділити на дві великих частини. Це південна лінія зіткнення і східний плацдарм. Не має ні найменшого сумніву, що по східному плацдарму є у путіна рішення, є навіть наказ виходити на адміністративні кордони Донеччини та Лиманщини. Противник дійшов до висновку, що зараз у цьому історичному відліку вони не можуть ліквідувати українську державу, а отже треба опановувати завдання мінімум. І ось це завдання мінімум для них критичне. Путіну перед самопризначенням на посту президента потрібні хоч якійсь позитивні результати. Вони будуть тиснути із усіх сил і нам вкрай важливо зірвати цей план", - зазначив Черник.
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