Противник дійшов до висновку, що зараз у цьому історичному відліку вони не можуть ліквідувати українську державу, а отже треба опановувати завдання мінімум. І ось це завдання мінімум для них критичне. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив військовий аналітик Петро Черник.

"На правду фронт треба ділити на дві великих частини. Це південна лінія зіткнення і східний плацдарм. Не має ні найменшого сумніву, що по східному плацдарму є у путіна рішення, є навіть наказ виходити на адміністративні кордони Донеччини та Лиманщини. Противник дійшов до висновку, що зараз у цьому історичному відліку вони не можуть ліквідувати українську державу, а отже треба опановувати завдання мінімум. І ось це завдання мінімум для них критичне. Путіну перед самопризначенням на посту президента потрібні хоч якійсь позитивні результати. Вони будуть тиснути із усіх сил і нам вкрай важливо зірвати цей план", - зазначив Черник.