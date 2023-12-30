Три людини загинули і ще 13 отримали поранення під час ракетної атаки на Харків. Напередодні місто пережило три хвилі ракетних ударів. З 5-ї ранку по Харкову окупанти випустили 22 ракети. Це були С-300 та Х-22. Поцілили в промислові, інфраструктурні об'єкти, уламками побило лікарні. Докладніше про наслідки - в сюжеті Світлани Шекери.

Напередодні ще вдосвіта харків'ян розбудила серія потужних вибухів. Трьома хвилями, о 5-й, о 7-й і о 8-й ранку на місто летіли російські ракети.

Ігор Терехов, Харківський міський голова:

Нарахували 22 вибухи, 22 прильоти, які були про місту Харкову. Хочу сказати, що наслідки жахливі. Медичні заклади, школа постраждала, житлові будинки постраждали, об'єкти критичної інфраструктури. Тут поруч теж постраждав така автономна котельня. Крім цього хочу сказати, що виробництво постраждало.

Загинули 3 людини - працівники цивільного підприємства. 13 - отримали травми. Ось цього чоловіка рятувальникам вдалося витягти з-під завалів.

Дмитро Чубенко, речник прокуратури Харківської обл.:

Це цивільні люди, це працівники підприємства, оскільки більшість ракетних ударів була по промисловій зоні. Удари були по Холодногірському, Київському району, Слобідському району. Удари були по промисловій зоні, як я вже сказав, і по об'єктам цивільної інфраструктури. Також було удари по депо міського транспорту.

Під обстрілом опинилося практично все місто.

Світлана Шекера, кореспондентка:

Одна з ракет поцілила в лісопарк. Вибуховою хвилею побило й повивертало з корінням дерева. за попередніми даними, це могла бути ракета типу Х-22.

Повибивало шибки в трьох лікарнях та школі. В Онкоцентрі - винесло 70 вікон. Побило дах хірургічного відділення. У цій лікарні медики від світанку, під звуки вибухів, прибирали побите скло.

Наталія Єрмолаєва, директорка лікарні:

Спрацювала сигналізація, приїхала охорона і до шостої вже підтяглися працівники всі ми зібралися о шостій і сюда. Волна йшла, хвиля оця і вона якраз прийшлась на стаціонар.

Олена Коваль, медична сестра:

Стекло у нас було, як сніг на улице лежав. Оце по всьому коридорі.

Медики кажуть, відділення тільки-но відновили після тогорічних прильотів. У січні планували повністю відкрити. І знову потрапили під удар.

Олена Коваль, медична сестра:

Да, тільки відновилися і оце ж бачите що. В тому ж році, в началі ж війни було, відремонтували ось-ось, вікна поставили все бачите, зробили маніпуляцію, все.

Попри обстріли, медики у вцілілих палатах приймали пацієнтів.

Світлана, пацієнтка лікарні:

Коли зайшла, коли дуже здивувалася, в шоці можна сказати.Тому що так пошкоджено, що так все повилітало. Тільки вчора було все добре, тут все гарненько, чистенько, тепленько. Я дуже вдячна їм за те, що вони, не дивлячись, на що приймають нас.

І одразу ж волонтери з Добробату взялися забивати вибиті вікна дерев'яними плитами.

Павло Філіпенко, керівник харківського підрозділу Добробату:

Лікарня до нас звернулась, попросила максимально заощадливо це зробити, тому що вікна вони тільки недавно поміняли після перших прильотів, тому ми зараз виймаємо всі стеклопакети, які побиті, і замість них вставляємо OSB плити, щоб вже потім ставити туди і вікна, самі склопакети.

На місці влучань увесь день працювали криміналісти. Зібрали рештки ракет С-300. Всі вони стануть ще одними доказами воєнних злочинів для майбутнього трибуналу.