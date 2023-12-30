Світ має допомогти Україні перемогти агресора. Так в Європі і США відреагували на масштабний ракетний обстріл українських міст. Що пообіцяли західні лідери? І чому Польща приводила у стан підвищеної готовності свої сили ППО? Розкаже Тетяна Логунова.

Сили ППО - у стані підвищеної готовності, а президент Польщі - збирає на екстрене засідання бюро національної безпеки. Поки Україна оговтувалася від масованої ракетної атаки, поляки намагалися з'ясувати - що за об'єкт залетів у повітряний простір їх країни. Ракету, яка рухалася на великій швидкості, на власні очі бачили жителі гміни Долгобичув у Люблінському воєводстві. І вона, як повідомив Генштаб війська Польського, була російською. Крилата ракета залетіла на територію Польщі під час обстрілів, а потім знову повернулася в Україну. Де і була збита силами ППО.

Масштабний удар по українським містам вже вкотре шокував світ. Європа та Сполучені Штати засудили варварські дії росії і пообіцяли підтримку Україні. Білий Дім опублікував спеціальну заяву президента Джо Байдена. Американський лідер закликав Конгрес якомога швидше схвалити виділення Києву додаткової допомоги. Відреагували на обстріли й лідери європейських країн.

Жорстокість росії не знає меж. І це мають усвідомити усі, хто почав втомлюватися від війни в Україні. Так відреагував на масовану ракетну атаку по українським містам президент Литви. На своїй сторінці в одній із соціальних мереж Гітанаус Науседа поділився відео, яке виклав президент Володимир Зеленський. На ньому - палаючі житловий будинок, пологовий, школа та торгівельний центр.

Гітанас Науседа, президент Литви:

Для всіх, хто каже, що втомився від війни в Україні - це нагадування терористичної росії про те, що її жорстокості та жадобі крові немає меж. Ми повинні надати всіляку підтримку Україні для перемоги над агресором! Будьте сильні, брати українці, Литва з вами!

Схожі повідомлення опублікували президент Латвії та голова британського уряду. Світ має негайно надати України все необхідне для перемоги над агресором - написали Едгардс Рінкевичс та Ріші Сунак.

Едгардс Рінкевичс, президент Латвії:

Російські терористи продовжують масовані обстріли українських міст. Ще раз - Україна повинна отримати всю військову та фінансову допомогу зараз, це єдиний спосіб зупинити війну та атаки на цивільні об'єкти. Повна солідарність з Україною в цей важкий час.

Ріші Сунак, прем'єр-міністр Великої Британії:

Ці широкомасштабні атаки на українські міста показують, що путін не зупиниться ні перед чим, щоб досягти своєї мети - викорінення свободи і демократії. Ми не дамо йому перемогти. Ми повинні продовжувати підтримувати Україну - стільки, скільки буде потрібно.

Посилити протиповітряну оборону України, щоб захистити людей та об'єкти критичної інфраструктури - закликала президентка Молдови Майя Санду. А прем'єрка Естонії Кая Каллас назвала ракетний обстріл черговим воєнним злочином росії.

Кая Каллас, прем'єр-міністр Естонії:

Росія здійснила наймасштабнішу атаку на Україну, націлену на мирне населення. Це масштабний військовий злочин. Нагадування на Новий рік про те, що цілі росії не змінилися - вона хоче знищити Україну. Не дозволити агресії окупитися має вирішальне значення для європейської та глобальної безпеки.

Першу допомогу вже найближчим часом відправить Велика Британія. А саме - сотні зенітних ракет для систем ППО. Про це повідомив міністр оборони країни Грант Шаппс. Він назвав атаку - цитую - "спробою росії відновити динаміку після катастрофічної втрати сотень тисяч призовників і напередодні приниження Путіна через початок третього року його "триденної війни".

У повній підтримці Україну запевнив офіційний Берлін. Не промовчала і німецька опозиція. Християнські демократи закликали уряд Олафа Шольца збільшити поставки зброї в Україну. І нарешті передати Збройним Силам далекобійні крилаті ракети Таурус.