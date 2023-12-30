В Івано-Франківську діти організували благодійний ярмарок, щоб закупити грілки для воїнів на передову [ Редагувати ]
"Тепло для бійців". В Івано-Франківську діти організували благодійний ярмарок, щоб закупити грілки для воїнів на передову. Всі товари малеча зробила своїми руками. Що саме продавали? І скільки вторгували? Розповість Жанна Дутчак.
У "Світлиці Святого Миколая" - розколяда в розпалі. Вихованці центру презентують свій вертеп. Традиційний сюжет народження Христа - діти доповнили історіями і персонажами із українського воєнного сьогодення.
"Світлиця" - це творчий і освітній простір для дітей різного віку. До великої війни - центр знаходився в Маріуполі. Але в березні 22-го - його зруйнували окупанти. Торік світлицю відновили, але вже в Івано- Франківську.
Роман Яручик, керівник Мальтійської служби допомоги в Івано-Франківську:
Світлиця опікується соціально-незахищеними дітьми - це як діти внутрішньо-переміщених осіб, так само діти батьки яких воюють, або батьки яких загинули на війні. Для дітей організована велика кількість гуртків і воркшопів..
У світлиці діє багато безкоштовних активностей для дітей - зокрема: обробка металу, дерева, шиття, електротехніка, вітражний розпис, кулінарія, гончарство, акторська майстерність.
Марта Бриндзей, координатор освітнього простору "Світлиця Святого Миколая":
Це така можливість реабілітації для дітей, вони можуть прийти сюди отримати базові навички, отримати психологічну підтримку і також щось зробити своїми руками.
Роман Яручик, керівник Мальтійської служби допомоги в Івано-Франківську:
Кожна дитина, яка є тут, переживає те, що відбувається нині на фронті. І тому у нас всіх разом виникла ідея залучити дітей до таких можливостей, коли вони б відчули свій особистий такий маленький матеріальний вклад у допомогу конкретному бійцеві.
Разом із традиційною розколядою у світлиці організували цьогоріч і благодійний ярмарок. Готувалися до нього діти майже два місяці.
Новорічні прикраси, картини, іграшки, керамічні вироби та гаманці - від різноманіття товарів на прилавках - розбігаються очі. Всі речі - діти зробили самі. Саша - змайстрував лампу із дерева. Вторгувати за неї хлопець планує чотириста гривень.
Олександр, вихованець освітнього простору "Світлиця Святого Миколая":
- Важко було робити. - А що допомагало тобі? - Мотивація. - Яка мотивація? - Що я це роблю для ЗСУ.
Радіє, що змогла докластися до допомоги захисникам і Ліза. Дівчинка зшила іграшку у вигляді Миколая. Розповідає: її батько на війні вже другий рік. Тому вона добре розуміє наскільки важливо зараз допомагати бійцям. Всі вторговані гроші на ярмарку - підуть на придбання грілок для воїнів.
Ліза, вихованка освітнього простору "Світлиця Святого Миколая":
На даний момент зима, холодно. Зараз нема ніде обігріву. І їм потрібне тепло, затишок. Щоб їм було тепло, і вони там не згинули.
Тарас, відвідувач ярмарки:
Я прийшов підтримати ініціативу. Я купив картину намальовану дітьми, брелки, і ще солодощі для сестри. Я радий, що є такі ярмарки для збору для наших військових.
Працював благодійний ярмарок не довго. Товар швидко розкупили. Дітям вдалося вторгувати понад тридцять п'ять тисяч гривень. А це - понад дві сотні грілок для захисників.
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