Не відійти від України ані на сантиметр пообіцяла Німеччина.

Не лише не посіяв паніку, а й консолідував зусилля союзників. Одна за одною західні країни засуджують учорашній акт путінської агресії проти України. Наголошують: тільки силою диктатора можна перемогти. І закликають пришвидшити поставки допомоги Україні, найперше - засоби ППО для захисту неба. Як реагують на масовану атаку союзники і чим допомагатимуть, розбиралася Анна Басова.

Сполучені Штати вірні своїм ідеалам і цінностям, виступаючи проти тиранії, а тому завжди стоятимуть на боці України. Так учорашню масовану повітряну атаку на українські міста прокоментував американський Держдеп. А його очільник - Держсекретар Ентоні Блінкен - рішуче засудив російські удари. І закликав Конгрес якнайшвидше ухвалити допомогу Україні.

Продовжувати підтримку обіцяє і Канада - це підтвердив їхній міністр оборони Білл Блер. Від лютого 22-го року країна надала військової допомоги на майже 2 мільярда доларів.

Не відійти від України ані на сантиметр пообіцяла Німеччина. Відповідна заява є на офіційному Твіттер-акаунті тамтешнього МЗС. Масований удар ракетами й дронами, який здійснила росія, у Берліні засудили. Й укотре висловили підтримку Києву - зараз і у прийдешньому 2024-му році.

Нарощувати військову та фінансову підтримку, щоб здолати путіна, готові й жителі Фінляндії. Принаймні, про таке свідчать тамтешні соцопитування. Вважають: для ефективнішого реагування країни ЄС повинні співпрацювати на урядовому рівні - і уникати таким чином протидії окремих членів блоку. А ще переконані: Україна має право атакувати російські військові об'єкти на території самої росії.