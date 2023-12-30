Прикордонники заперечують закриття кордону для чоловіків з 3-ю групою інвалідності [ Редагувати ]
Правила перетину кордону для людей з інвалідністю 3-ї групи не змінювалися, попри чутки у соцмережах. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко "Українській правді".
Змін у Правилах перетину кордону немає, але з боку Державної прикордонної служби України завжди залишатиметься ретельна перевірка умов виїзду та чітке дотримання законодавства.
Тільки з початку року на кордоні було відмовлено у виїзді майже 50 тисячам громадянам України, які не підпадали під умови пропуску, а також викрито 3 тисячі підроблених документів.
Пропуск українців через кордон, як і раніше, здійснюється відповідно до чинного законодавства, зокрема і Правил перетину кордону для громадян України, що затверджені постановою уряду 57.
Правила визначають умови перетину кордону на час дії воєнного стану, зокрема для громадян України чоловічої статі, яким обмежено виїзд за межі України, і визначають категорії й умови, за якими громадяни можуть перетинати кордон.
Звісно, прикордонники ретельно вивчають документи, які б давали підстави для виїзду людини. Таку норму нам визначає законодавство.
До того ж ми часто бачимо як люди намагаються спекулювати умовами перетину кордону слідуючи до прикладу з іншою метою, або використовуючи підроблені чи фіктивні документи.
Попри заяву речника ДПСУ, у соцмережах масово пишуть про те, що прикордонники перестали випускати чоловіків з інвалідністю 3-ї групи та багатодітних чоловіків. Вимагають довідку з ТЦК.
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