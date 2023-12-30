Не впала. Але, пролітала і навіть маневрувала. У Польщі не знайшли ознак падіння російської ракети. Усю п'ятницю неподалік українського кордону у Люблінському воєводстві шукали імовірні рештки ракети, яка напередоні вранці залетіла в польський повітряний простір.

З огляду на це Варшава посилила бойову готовність ППО. А ще - попередила москву, що жорстко реагуватиме на подібні провокації. Тож, що відомо про цей інцидент? Як на нього відреагували союзники Варшави? Докладніше про все в матеріалі Ольги Жидецької.

Залетіла в польський повітряний простір, три хвилини маневрувала, повернулася в Україну, де була збита системою ППО. Так у Війську польському реконструюють інцидент з російською ракетою, що вторглася на територію країни в Люблінському воєводстві.

Веслав Кукуля, начальник Генштабу Війська Польського:

Наші радари відслідковували її, поки вона не залишила повітряний простір Польщі, що також було підтверджено радіолокаційними системами НАТО. З іншого боку, оскільки техніка іноді дає збій, ми вирішили провести наземну перевірку, тож ми направили кілька груп відслідкувати передбачену траєкторію, щоби переконатися, що не було техічної помилки.

Це вже втретє за час повномасштабного російського вторгнення до України. І знову - резонанс. На засіданні ради нацбезпеки та оборони військові підтвердили - ракета справді була російською. За повідомленнями польських ЗМІ, найімовірніше - крилата Х-22 або Х-101.

При цьому військове керівництво зауважує - сили протиповітряної оборони спрацювали чітко.

Веслав Кукуля, начальник Генштабу Війська Польського:

Ми навіть відправили винищувачі, щоб перехопити та збити ракету, якщо це необхідно. Але короткий час, який вона провела в польському повітряному просторі, і маневри, які здійснювала, унеможливили знищення перед тим, як вона покинула наш повітряний простір.

Мацей Кліш, оперативний командувач Війська Польського:

Ракета проникла в повітряний простір Польщі приблизно на 40 кілометрів. Але, як сказав пан генерал, її траєкторія контролювалася нашими радарами, і оскільки її маневри показали, що вона збиралася покинути наш повітряний простір, як оперативний командувач я не приймав подальших рішень щодо цього об'єкту.

Про надзвичайну подію Польща повідомила НАТО. Генсек альянсу висловив свою солідарість та запевнив, що спілка пильно стежить за ситуацією. Підтримку та технічну допомогу Варшаві пообіцяв і Вашингтон. Разом з тим польське МЗС повідомило рф, що жорсткіше реагуватиме на подальші провокації з порушенням повітряного простору. І збиватиме такі об'єкти. ППО уздовж кордону приведено в посилену бойову готовність.

Владислав Косиняк-Камиш, міністр оборони, віцепрем'єр-міністр Польщі:

Усі рішення, які були прийняті, ґрунтувалися на державних алгоритмах надзвичайних ситуацій. Були задіяні системи як Польщі, так і системи НАТО. Ми залишаємося на зв'язку з нашими союзниками. Усі елементи системи національної безпеки Польщі, включаючи діяльність збройних сил, громадський контроль над армією та обмін інформацією, функціонували належним чином.

У квітні цьогоріч у тому самому регіоні у лісі випадково виявили уламки російської ракети. Її польська протиповітряна оборона просто не помітила.

Інший інцидент приніс горе у село Пшеводув, теж розташоване неподалік. Торік, у листопаді українська ракета ППО відхилилася від курсу та упала на ферму, убивши двох людей.

Окрім того, російські ракети фіксували в повітряному просторі Молдови.

А "Шахеди" регулярно падають на голови румунам. Військові аналітики застерігають - доки триває війна, Польща та інші європейські країни не убезпечені від подібних надзвичайних ситуацій.

Максиміліан Дура, військовий аналітик:

Не збудовано системи протиракетної оборони. Ми такої системи самі не в змозі збудувати. Бо не маємо достатньо ресурсів. І це є надзвичайно важливе поле для співпраці між країнами НАТО, і зокрема Сполучених Штатів. Адже оборона південно-східної Польщі стосується оборони всієї структури НАТО. Російські ракети мають дальність польоту 2 тисячі кілометрів, вони можуть залетіти не тільки на територію Польщі, а набагато далі. Тож зацікавленим у безпеці польського кордону має бути все НАТО.

Серед заходів посиленя повітряої безпеки фахівці також пропонують запровадженя безполітної зони уздовж кордону. А також нові варіанти співпраці з союзниками. Розгорнуті після торішньої трагедії у Пшеводуві німецькі комплекси Петріот у листопаді були передислоковні назад до ФРН.