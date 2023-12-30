На Львівщині бракує фахівців з реабілітації воїнів. В медзакладах Львова збільшується кількість військових, які частково або повністю втратили зір на полі бою. Досвіду відновлень таких пацієнтів в Україні немає. Тому, крім базових навиків, медики самостійно складають програми з реабілітації. Подробиці в сюжеті Христини Гашенко.

І так щодня. Олександр Юрченко тренується на дотик впізнавати побутові предмети.

Віталій Грентус, ерготерапевт реабілітаційного центру:

Це більше побутові навички, щоб пацієнт розумів, що він використовує. Поїсти взяти наприклад, щоб ложку не переплутати з виделкою. Чи з ножем, тому ця вправа дуже корисна.

А ще Олександр виконує різноманітні вправи на логіку. Та вчиться ходити коридорами реабілітаційного центру.

Зір Олександр Юрченко повністю втратив майже 2 місяці тому, повертаючись дорогою з позицій. Тоді, ворог накрив його з побратимами щільним мінометним вогнем.

Олександр Юрченко, військовослужбовець ЗСУ:

Бачив, що в очі щось залетіло. В ушах задзвеніли і зразу я перестав бачити. Осколки попали в руку в праву та ліву.

Медики відразу повідомили Олексанру: через тяжкі ушкодження - зір не відновити. Зараз у захисника протези та захисні окуляри. Він наполегливо тренується, щоб повернутися до звчиного побуту. Найважче, каже, навчитися ходити на вулиці.

Олександр Юрченко, військовослужбовець ЗСУ:

Якщо не буде до чого привʼязатися, наприклад бордюрчик, дерево якесь то можна заблудиться. Кудись впасти. Тяжко і багато звуків зараз відчуваю.

Поранених захисників, які частково або ж повністю втратили зір стає більше. Спеціалістів із відновлення у цьому медзакладі не вистачає. Усе тому, що досвіду з реабілітації дорослих пацієнтів, які втратили зір в Україні майже немає. Здебільшого, до початку великої війни незрячими опікувалися товариства сліпих.

Олег Білинський, керівник центру реабілітації:

Ця проблема є досить поширено і багато закладів їх шукають. Немає досвіду. Тобто на сьогоднішній день ми говоримо немає досвід сертифікованих програм навчання в вищих навчальних закладах вищої освіти, де готують ерготерапевтів, фізичних терапевтів.

Тому медикам доводиться із базових навиків самостійно складати програму реабілітації для кожного пацієнта індивідуально.

Віталій Грентус, ерготерапевт реабілітаційного центру:

Були фахівці, які нам надали навички тоже не мали досвіду, працювати з військовими, які втратили зір. Переважно це були діти. Ми модифікуємо цю систему і складаємо свою власну методику. І під кожного пацієнта то дуже індивідуально. Хтось вчиться скоро ходити хтось поступово. Хтось ще не розуміє в якій ситуації він знаходиться.

Реабілітологам відновлювати пацієнтів допомагають психологи. Бо ж сприйняти втрату зору дорослим не просто.

Евалія Білінська, нейропсихологиня реабілітаційного центру:

Терапевту дуже важливо супроводжувати військового у цьому складному періоді. Перше це прийняти свій новий стан, і спрямувати свої зусилля на те щоб адаптовуватися і знаходити нові шляхи життя. І нові способи якоїсь життєдіяльності.

Відтак тривалість реабілітації для кожного пацієнта різна та безкоштовна.

Володимир Федоров, заступник директора з розвитку Першого медичного об'єднання Львова:

Орієнтовно це 21 день держава покриває 30 тисяч гривень. І 14 днів орієнтовно 19 тисяч гривень. Але якщо звичайно цих реабілітаційних циклів не вистачає для пацієнта, так ми шукаємо спонсорів, які можуть це покрити, або бо ж лікарня бере на себе ці витрати.

Львівські лікарі впевнені - їм вдасться професійно напрацювати програму реабілітації незрячих військових. І нею згодом зможуть подітися з колегами не лише українських центрів, але й іноземних клінік.