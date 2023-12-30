Внаслідок ракетного удару по Києву кількість загиблих зросла вже до 16. Рятувальники, які проводять пошуково-рятувальну операцію, виявили ще тіла під завалами. Бійці ДСНС продовжують роботи на найбільш пошкоджених обʼєктах. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов.

"Внаслідок ракетного удару по столиці кількість загиблих зросла до 16 станом на зараз, рятувальники проводять пошуково-рятувальну операцію. І сьогодні було знайдено кілька тіл під завалами. Це Шевченківський район. Роботи там тривають. Щодо поранених, то їх наразі 32, 17 з них перебувають у стаціонарах, медичних закладах столиці. У них різного роду травми, один пацієнт має сильні опіки всього тулуба, четверо постраждалих у важкому, але стабільному стані, у 10-ти стан середньої важкості...

У Подільському районі аварійно-рятувальні роботи завершено. У Святошинському та Дарницькому завершились ще вчора...

Я сьогодні був у Святошинському районі, мабуть, всі бачили це відео, де палаючі частини ракети потрапили на дах будинку. Це недобудова в Святошинському районі, не житловий будинок, там людей не було. Навколо будинку, де частково пошкодили вікна, всі вікна вже стоять цілі, дивом не пошкодило дитячий садочок, який стоїть поруч, прямо під недобудовою.

У Дарницькому районі, у приватному секторі без суттєвих пошкоджень. Власники пошкодженого житла вже працюють з соціальними працівниками, співробітниками по оформленню матеріальної допомоги, здійснюють комісію оцінення збитків для подальшої компенсації", - розповів речник КМВА.