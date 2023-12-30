"Енергоатом" перетворили на акціонерне товариство [ Редагувати ]
Державне підприємство "Національна атомна енергогенерувальна компанія "Енергоатом" перетворено на акціонерне товариство, 100% акцій якого належить державі. Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.
За його словами, ухвалені в п'ятницю урядові рішення передбачають створення АТ "Енергоатом", затвердження його статуту та положень про наглядову раду і принципи її формування.
Встановлено, що акціонерне товариство є правонаступником усіх майнових і немайнових прав та обов'язків ДП "НАЕК "Енергоатом" з дня державної реєстрації акціонерного товариства.
Ппрем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив:
Корпоратизація за найкращими міжнародними стандартами надасть змогу посилити якість управління, прозорість і підзвітність компанії. Це також відкриває нові можливості розвитку нашої атомної енергетики та партнерства із міжнародними компаніями.
За словами міністра енергетики Германа Галущенко, завершення корпоратизації стратегічного національного підприємства, яким є "Енергоатом", означає запровадження міжнародних стандартів управління компанією, відкриває додаткові можливості для залучення значних інвестицій у галузь і розвиток вітчизняної атомної енергетики, яка є ключовою генерацією в країні.
Як повідомлялося, план перетворення "Енергоатому" на АТ, 100% акцій якого належать державі, затверджено урядовим розпорядженням № 571-р від 27 червня 2023 року. Процес має завершитися до березня 2024 року.
Початок проведення процедури конкурсу з обрання членів наглядової ради в НАЕК до 30 листопада 2023 року і перетворення ДП на АТ до 31 грудня 2023 року, зокрема, є умовою надання Україні додатково $100 млн допомоги у сфері енергетики.
"Енергоатом" є оператором усіх чотирьох АЕС України. Експлуатує Запорізьку, Південноукраїнську, Рівненську та Хмельницьку станції з 15 енергоблоками, оснащеними водо-водяними енергетичними реакторами, загальною встановленою електричною потужністю 13,8 ГВт. ЗАЕС потужністю 6 ГВт перебуває в окупації РФ з 4 травня 2022 року.
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