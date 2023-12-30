"Кімната щастя" - для дітей, позбавлених батьківського піклування. Така нині діє у дитячій лікарні Чернівців. Як працює простір та як на нього реагують маленькі пацієнти - розповість наша кореспондентка Ольга Лучек.

Простора та яскрава - це одна з кімнат Чернівецької дитячої лікарні. Тут є ігри для розвитку, басейн із яскравими кульками, гірки...

Оксана та її діти нині живуть у кризовому центрі. Жінка згадує, як кілька місяців тому, вагітною, опинилася на вулиці!

Оксана, мешканка кризового центру "Місто добра":

Мене вагітною мама вигнала з хати, виписала 5 дітей моїх, і якби не Марта Левченко, я б втратила цю дитину, у мене угроза була потеряти його.

Найстаршій доньці, Катерині, 14 років. Найменшому, Артемові, 2 місяці. Оксана розповідає - кілька тижнів тому діти захворіли. Потрібна була госпіталізація. Лікування довге - для дітей це процес нудний та неприємний. Жінка неабияк зраділа, почувши, що поруч із її палатою тепер буде свій ігровий простір.

Оксана, мешканка кризового центру "Місто добра":

Чесно скажу, тут я 10 днів уже, діти хотять, потрібна от така ігрова кімната, вони хотять погратися, десь хотять трошки розвантажитися.

Лікарі переконані - позитивні емоції сприяють швидкому одужанню. Особливо тих, хто потребує тривалого лікування.

Ольга Долженко, завідувачка відділення педіатрії КНП "Чернівецька міська дитяча клінічна лікарня":

Він приїхав до нас з соціального притулку дітей позбавлених батьківського піклування, він у нас уже декілька раз, він до нас уже звик, ми дуже його любимо, він завжди посміхається, не дивлячись на те, що у нього немає батьків, на жаль. Ми стараємося їх всім забезпечити, і смаколики, і книжки, і іграшки, найбільше все ж таки вони потребують такої уваги і ласки. Вони дуже люблять обійматися, притулитися, отримати це родинне тепло.

Лікування в цьому медзакладі за рік пройшли понад 40 дітей, позбавлених батьківського піклування. Для них будь-яка радість - на вагу золота, кажуть фахівці.

Марта Левченко, засновниця "Міста Добра":

Саме в цій лікарні часто перебувають діти без батьківського піклування, вилучені діти, які тут часто живуть місяцями і у нас є дуже гарний проєкт - дитина, не мама, коли наші няні доглядають за цими дітками, і от постало питання потреби такого простору, де дитина зможе забути про свій біль, свій страх, болючі ін'єкції, зможе гратися, потрапити у такий світлий яскравий простір.

Дмитро Білоус, генеральний директор КНП "Чернівецька міська дитяча клінічна лікарня":

Ця кімната дозволить діткам перебувати в умовах наближених до чогось такого чарівного.

Як дитині зняти емоційну напругу? Для кожного малюка потрібен свій рецепт - кажуть медики. Саме тому ігрова кімната водночас може бути і простором для творчості, і зоною відпочинку. Благодійники наголошують - уже придбали обладнання для ігрових кімнат у двох інших відділеннях дитячої лікарні. Сподіваються, це допоможе маленьким пацієнтам зрозуміти, що лікування - це не лише уколи та процедури, а медики - насправді їхні друзі.