Кількість жертв масованого обстрілу Запоріжжя зросла до дев'яти людей. В місті - день жалоби. Нагадаю, вгатили по району напередодні. Завдали більше десятка ракетних ударів. Влучання зафіксовані у різних місцях. В обласному центрі побито приватні та багатоповерхові будинки, пошкоджено автівки та інфраструктуру. Як ліквідовували наслідки ворожих ударів, подивіться.

Це наслідки масованого обстрілу Запоріжжя. По місту росіяни вдарили напередодні вранці. Одна із ворожих ракет влучила у приватний сектор та вщент зруйнувала житловий будинок. У хаті мешкали дві родини. Нині від помешкання - не залишилось геть нічого - усе розлетілося на каміння та друзки. Під завалами загинули четверо людей.

Сусіди розповідають, серед загиблих - вчителька місцевої школи та пенсіонерка. Оговтатися від шоку людям допомагали психологи, просто на місці удару. Рятувальники та комунальники весь день розбирали завали та прибирали сміття.

Мешканцям, чиї будинки посікло уламками, роздали будматеріали. Аби люди могли швидко залатати побиті вікна та дахи. Інформацію про масштаби руйнувань та кількість пошкоджених домівок збирали соцпрацівники.

Тетяна Круподера, директорка Запорізького міського департаменту соцзахисту:

На даний час ведеться анкетування по домам, по будинках всі ходять, беруть анкетування хто скільки, скільки постраждалих, скільки вони потребують будівельних матеріалів. Також ми співпрацюємо з міжнародними патрнерами, які також нам потім допоможуть.

Свою хату тепер доведеться ремонтувати й пані Світлані. Жінка вже написала заяву на допомогу та отримала шифер, щоб залатати покрівлю.

Світлана, жителька Запоріжжя:

Дах побило, вікна трошки побило, летіли еті осколки. 2 знайшли такі желізні у дворі, попробивало вверху дах дуже постраждав на самому верху навєрно отим металічним прибило.

Загалом по Запоріжжю та району окупанти завдали більше десятка ракетних ударів. Били по житлових будинках, інфраструктурних об'єктах та просто по відкритій місцевості. Ворожі снаряди забрали життя дев'яти людей. Поранення дістали тринадцять запоріжців. Пошкоджено житлові будинки та майно людей.

Юрій Малашко, голова Запорізької обласної військової адміністрації:

Уже більше 120 звернень було мешканців щодо саме постраждалих або вікон або будинків. Це по місту Запоріжжя і Запорізькому району. Якщо говорити по місту Запоріжжя, будемо розселяти всіх людей будинки, яких постраждали в місця компактного проживання, будуть надавати також, наскільки я знаю, грошову допомогу.

За фактом обстрілу області відкрито кримінальне провадження. Сьогоднішній день у Запоріжжі оголошено днем жалоби.