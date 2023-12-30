Легендарні британські "пустельні щури" очолять групу підвищеної готовності НАТО у Польщі [ Редагувати ]
Легендарні британські "пустельні щури" очолять групу підвищеної готовності НАТО у Польщі. У 2024-му керівництво об'єднаною групою переходить від Німеччини до Збройних сил Великої Британії. Чим відомі британські "щури" 7 механізованої бригади та за що відповідає група підвищеної готовності - розповість наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.
Королівські збройні сили Великої Британії перекидають до Польщі легендарну 7-му легку механізовану бригаду. Її ще називають "пустельними щурами", саме таку нашивку носять на рукавах її вояки. За двісті років це з'єднання ввійшло в світову історію. Воно брало участь у наполеонівських війнах, Кримській війні та обох світових війнах. До складу бригади входить легка кавалерія та піхота з артилерійським, інженерним і медичним полками забезпечення. Близько шести тисяч "пустельних щурів" складуть основу Об'єднаної оперативної групи підвищеної готовності НАТО. Але крім британців, у ній братимуть участь і інші члени альянсу. Зокрема, Іспанія, Угорщина, Туреччина та Румунія.
Командувач Об'єднаним командуванням збройних сил НАТО:
Вторгнення росії в Україну знову підкреслило, що потрібно мати ефективні боєздатні сили. Але ми повинні бути в змозі розгорнути їх так швидко, як це необхідно, щоб мати ефект там, де нам потрібно
Метью Патерсон, офіцер британської армії:
Існує велика перевага у сумісності наших військ. Приміром, британська бригада, яка перебуває у французькій дивізії, працюватиме абсолютно успішно. Відповідь полягає в тому, що ми всі використовуємо однакові стандартні операційні процедури НАТО, тому без проблем працюємо з будь-якими країнами альянсу.
Керівництво оперативної групи підвищеної готовності щороку змінюється. Це останні дні, коли її очолює Німеччина, а вже з 1 січня командуватиме Велика Британія. Цю групу створили у 2014-му році після анексії Криму та початку війни на Донбасі. Для моніторингу загрози від росії та зміцнення східноєвропейського флангу НАТО. Але вперше розгорнули групу після початку повномасштабної війни в Україні. Це частина найвищої готовності в НАТО і входить до Сил швидкого реагування. Вони перебувають напоготові 24 години на день, 365 днів на рік. І готові дати відсіч ворогові на землі, в небі, чи на морі.
Ден Рішель, командувач бойової групи НАТО:
Нашим першочерговим пріоритетом завжди є готовність, тому, коли ми передислоковуємося, ми збираємо команду разом і переконуємося, що всі елементи бойової групи готові вийти на місію, якщо потрібно. Очевидно, що нашою основною місією є стримування, і ми робимо це своєю присутністю тут, послідовним тренуванням, але ми завжди повинні бути готові виконати оборонну частину місії.
Через російську агресію, в НАТО кардинально переглянули структури своїх сил. І рекордно збільшили кількість військ, які утримуються в стані високої готовності - це 300 тисяч воїнів. Особливо потужна присутність альянсу у Східній Європі. В 2014-му тут встановили чотири багатонаціональні бойові групи - в Естонії, Латвії, Литві та Польщі. А після повномасштабного вторгнення росії, в 2022-му, їх кількість збільшили до восьми. Додали групи в Болгарії, Угорщині, Румунії та Словаччині.
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