Британія надає Україні сотні ракет для ППО [ Редагувати ]
Велика Британія передає Україні "сотні" ракет для засобів протиповітряної оборони. Про це оголосив у Twitter міністр оборони Сполученого Королівства Грант Шаппс.
Велика Британія швидко просувається зі зміцнення протиповітряної оборони України після вбивчих авіаударів Путіна.
Сотні ракет ППО британського виробництва вирушають, щоб забезпечити Україну необхідним захистом від варварських бомбардувань Путіна.
Постійний представник Великої Британії в ООН Барбара Вудворд також заявила про надання Україні ракет для поповнення запасів систем ППО на засіданні Ради Безпеки ООН, яке було присвячене масовому російському удару по Україні.
За даними Reuters, Міноборони Сполученого Королівства передасть Україні 200 ракет для ППО.
Нагадаємо, сили ППО збили 87 крилатих ракет та 27 ударних БпЛА, повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Загалом армія рф випустила по Україні 158 ракет та ударних безпілотників.
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