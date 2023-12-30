Вже завтра зустрічатимемо прийдешній 2024 рік. Останнім часом українці відзначають це світо скромно. І кожен другий поставить на стіл традиційні улюблені страви. Що готуватимуть та скільки доведеться викласти? Наша Мар'яна Мартин порахувала - скільки в середньому коштуватиме, наприклад, олів'є. І порівняла ціни з минулорічними. Результат - далі.

Новий рік - улюблене свято і малих, і дорослих. Вже зовсім скоро українці зберуться у колі рідних та друзів і попри війну та намагання росії зламати наш дух - зустрічатимуть новий рік. Що ж поставлять на святковий стіл жителі Ужгорода?

Андріана - жителька Ужгорода:

Будемо наповнену рибу робити, оселедець під шубою. Олівʼє обовʼязково.

Наталія - жителька Ужгорода:

Олівʼє буде канєшно.

Поміж розмаїття страв - українці не відмовляються від традиційного олів'є. Рецепти у кожного свої, хтось додає до салату кукурудзу, хтось томати, а хтось навіть....

Габріела - жителька Ужгорода:

Не кладу ковбасу, тільки овочі і яблучка.

А ми не будемо фантазувати і вирішили зготувати за класичним рецептом. Зі звичними інгредієнтами: ковбаса, яйця, квашені огірки, морква, цибуля, горошок та картопля. Заправимо майонезом.

Мар'яна Мартин - кореспондентка:

Минулого року, аби приготувати для новорічного столу традиційне олівʼє, нам знадобилося 265 гривень. Цікаво, чи вкладемося у цю суму зараз.

Купуватиму таку ж кількість складників, як і торік. Бачу пані Наталю, вона тут роками торгує яйцями, має завжди свіжі.. і різні. Минулого року просила за яйце 6.20, цього:

Наталія - продавчиня:

- На яйця ціна сьогодні 5.50. Це такого не було, щоби так упали перед празниками. - 5 яєць, думаю, нам буде достатньо, обрала фермерські.

Та здешевшали в порівнянні з минулим роком не тільки яйця.

Галина - продавчиня:

Скільки ці дві моркви зважать, і ось ці дві цибульки от такі, то одна ціна, так шо я в місті. 30 гривень і морква, і цибуля.

Поряд картопля. От її ціна зросла на 5 гривень. Цього року за кілограм просять 20 гривень. Нам достатньо і пів кіло. Скільки ж коштує ковбаса?

Оксана - продавчиня:

Що для олівʼє коштують від 145 гривень і до 320. Дуже ця якісна, але вона коштує 320 кг, ця лікарська дуже хороша вищого сорту, вона коштує 340 за кг.

Звичайно, є на ринку і ковбаса за 70 - 80 гривень. Ціна залежить від сорту. Вирішуємо не економити. Взяли 500 грамів за 100 гривень. А ось і огірочки.

Ірина - продавчиня:

Огірочки скільки коштують? - 100 грн кілограм.

45 гривень витрачаємо на зелений горошок. Ще наше олів'є потрібно заправити. Ось і майонез.

Тетяна - продавчиня:

Деякі фірми здорожчали, а остальні фірми залишилися, то яка ціна, є по 60 пів літра, є по 15, но там фасовка.

Ну, все. Інгредієнти придбала.

Мар'яна Мартин - кореспондентка:

Як не дивно, у минулорічну суму ми вклалися, тож можемо йти готувати олівʼє.

Ба навіть більше - мій чек вийшов меншим, ніж торік. 252 гривні.

Найбільше здорожчала ковбаса та майонез. А вцілому ціни майже не змінилися. Проте, не єдиним олів'є. Жителі міста розповідають, щоб накрити святковий новорічний стіл, з гаманця доведеться викласти мінімум 2 тисячі.

Ольга - переселенка з Харкова:

От пакетик фрукти - півтори. Ніби настрій працювати. Ну що, ціни - є ціни. Все дорожчає, куди ти дінешся - нікуди.

Та економити містяни не поспішають. Святу, кажуть, бути. Як і новорічним дивам.

Габріела - жителька Ужгорода: