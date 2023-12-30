Величезні втрати особового складу під час штурму українських міст не зупинять наступ росіян. кремль не рахує життя своїх громадян, агресію проти України припинить лише поразка російської армії на полі бою та обвал лінії фронту. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

"Їх не зупинить конкретна кількість людей, які будуть знищені, їх зупинить ефективна тактична поразка по лінії фронту та обвал по лінії фронту. Тому що тоді вони переорієнтуються на внутрішній ринок і будуть там задавати питання: "а навіщо ми там воюємо, якщо ми не можемо цього робити. Поки вони вважають, що можуть просуватись, нищити Україну безкарно - вони це будуть робити, нажаль. Ми маємо це усвідомити: ні 100, ні 200, ні 300 тисяч втрат, які вони понесли в цій війні, це не та кількість людей, про яких російська федерація може сказати: "Це ж наші громадяни, нам їх шкода, тому давайте це зупиняти", - заявив Подоляк.