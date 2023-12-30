У США є консенсус того, що Україна має отримати фінансову та військову допомогу в 2024 році. Адже насамперед це інвестиції в американський ВПК і безпеку Сполучених Штатів. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

"У принципі є певний консенсус, він очевидний, що інвестиції в 61 мільярд доларів це важливо для Сполучених Штатів. Це не лише про гуманітарну складову в сенсі того, щоб запобігти подібним атакам у майбутньому. Це взагалі про те, що російська федерація має програти. І це можна зробити лише сьогодні. Якщо це не сьогодні буде зроблено, то росія зробить висновки з війни як такої, вона буде розбудовувати більш потужну армію, вносити корективи в воєнні виробництва.

І безумовно росія буде набагато більш небезпечнішою через 5-7 років, ніж сьогодні. Тобто сьогодні у демократичного світу, у Сполучених Штатах як у лідера демократичного світу є можливість зупинити цю ходу російської федерації до максимально агресивної зовнішньополітичної поведінки. І це можна зробити саме через фінансування, допомогу Україні, військову перш за все.

Крім того, не забуваємо, що достатньо жорстко адміністрація пана Байдена про ці акценти говорить. Пан Блінкен заявив про те, що 90% допомоги, яку ми надаємо Україні, у грошовому еквіваленті залишається у Сполучених Штатах, ідуть на наші виробництва, на наші робочі місця. І тому ми утримуємо ці гроші в обігу економіки та вносимо корективи у свої військові виробництва, враховуючі якого типу війна сьогодні в Україні, які наслідки ця війна має безпосередньо на полі бою.

Мені здається, це все призведе до принципового рішення американського Конгресу прийняти необхідність допомоги Україні", - заявив Михайло Подоляк.