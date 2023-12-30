Били саме по житлових кварталах: які наслідки російської атаки по Одещині [ Редагувати ]
Четверо загиблих, більше двадцяти поранених, зруйновані та пошкоджені будинки. Такі наслідки ворожої атаки, якої напередодні зазнала Одеса. Під час масованого нападу на Україну з літаків стратегічної авіації окупанти спрямували по місту вісім ракет - і при цьому вдарили саме по житлових кварталах. Докладніше про ситуацію у місті - дивіться далі.
Ранок п'ятниці. По центру Одеси гатять російські ракети. П'ять ракет над містом знищили сили протиповітряної оборони. Ще три - влучили по житлових будинках. В тому числі - по цій багатоповерхівці. Ракета вибухнула всередині - на рівні третього та четвертого поверхів. Наслідок - значні руйнування та масштабна пожежа.
Вікторія Журавська, представниця пресслужби ГУ ДСНС в Одеській області:
Евакуювали двадцять три людини, з них - одна дитина. Площа пожежі складала понад триста метрів квадратних, складність пожежі полягала в сильній задимленості, як ми бачимо.
Квартира Парасковії Булавенко знаходиться в кількох метрах від місця влучання. Жінка каже, дивом врятувалася.
Парасковія Булавенко, жителька Одеси:
Приблизно о восьмій ранку був такий свист - ніби мотоцикл несеться. Чоловік крикнув: біжимо вниз - інакше ми тут і залишимося! Тож ми побігли вниз і щойно відкрили двері паркінгу - і відразу ж потужний вибух ракети. І такий удар сильний, що було відчуття ніби нутрощі розриваються!
Під завалами тут загинули три людини: чоловік та двоє жінок. Ще одна жінка - загинула на сусідній вулиці. Там ракета влучила у триповерховий житловий будинок. Поранення загалом отримали двадцять шість людей, в тому числі дві дитини. Вісімнадцять постраждалих наразі перебувають у лікарнях.
Вадим Стоєв, медичний директор лікарні:
Вони госпіталізовані в відділення інтенсивної терапії. Це політравми, травми кінцівок, травма грудної клітини та травма хребта.
Ще одна російська ракета поцілила по житлових кварталах в іншому районі Одеси. І влучила вона у помешкання пані Тетяни. Тепер замість будинку на цьому місці - величезна вирва. Сама жінка під час атаки була на роботі - працює кухаркою у дитсадочку.
Тетяна Мартя, жителька Одеси:
Зранку пішла на роботу - на шосту годину, ось це врятувало мені життя, а інакше - ось там була би під розвалинами ось цими. Думаєш: Новий рік - діти прийдуть, онуки прийдуть (плаче).. все пораскидало, все на світі. Ну, ось що, що далі - як жити, з чого починати?
Усім, хто втратив свої оселі, місцева влада обіцяє надати тимчасове житло - та допомогти тим, чиї домівки пошкодило. А таких в Одесі - зо два десятки будинків.
Наталія Гуменюк, начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України:
Всі ці будинки до військових об'єктів не мають ніякого стосунку. Навіть навколишнє середовище не натякає на військову приналежність. Звичайно, акт тероризму, яким росія намагається тримати в напруженні мирне населення.
Крім того, внаслідок падіння уламків ракет були пошкоджені церква, крамниці, навчальні заклади. Зокрема і ось цей ліцей. Тут поруч з будівлею - глибока вирва.
Антонина Бурлака, директор ліцею:
Дітей на даний момент у закладі не було, тому що діти знаходяться на канікулах. В нас на даний момент ми порахували вісімдесят два вікна - це потрібна повністю заміна, зараз ми займаємось, ще рахуємо - і двадцять дверей в закладі.
Сьогодні через трагічні наслідки російської ракетної атаки на Одещині оголошено траур.
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