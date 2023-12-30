Росіяни зазнають шалених втрат, але намагаються оточити Авдіївку - 47 ОМБр (відео) [ Редагувати ]
Під Авдіївкою точаться шалені бої, у Степовому кожен починається з атаки ворожої техніки та піхоти. Всі спроби росіян наступати були відбиті, втрати у ворога колосальні. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів начальник служби зв'язків з громадськістю 47 ОМБр Дмитро Лазуткін.
"Зараз вони атакують невеликими групами, до відділення, іноді за підтримки артилерії та мінометів 120-х. Подекуди застосовується і броньована техніка, але після того, як розбили колону з 10 БМП 3 і кількох танків, все-таки в такій кількості вони не застосовують броньовану техніку кілька днів. Тому це переважно піхотні групи, 114-та мотострілецька бригада, яка сформована з мешканців окупованої частини Донецької області, саме біля Степового працює.
Ще одна бригада з Сибіру, 15 бригада гвардійська мотострілецька тисне на Авдіївський коксохімічний завод, який тримають наші оборонці, і там біля паркану їх знищують у доволі великій кількості. Взагалі їхні втрати і надалі перевищують наші, але вони продовжують намагатися виконати свою задачу - обійти, оточити Авдіївку", - розповів Дмитро Лазуткін.
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