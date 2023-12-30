Та іноді трапляються випадки, коли до укриттів і люди потрапити не можуть. Наш наступний матеріал - з Одещини. Відсутність аварійного виходу, справної вентиляції, санвузлів, пандусів, та головне - відсутність доступу до укриттів. Про такі недоліки кажуть представники громадськості, які моніторять стан захисних споруд та бомбосховищ у регіоні.

Щоб побачити все наочно - наша знімальна група відправилася в одну з таких перевірок в Одесі. Її результати - дивіться далі.

Одеса. Волонтери перевіряють сховища. Під час моніторингу спираються на мапу укриттів, яку раніше спеціально для жителів міста оприлюднила Одеська міськрада. Кілька разів на тиждень перевіряють ці об'єкти і сьогодні інспекція - у центрі міста. Перша локація - укриття в приватній школі: посеред житлових будинків. Але не все так просто.

Тут кодовий замок - коду ніякого немає, таблички немає, куди подзвонити - ми не знаємо.

Згодом працівниця закладу пояснює: укриття розраховане лише на кількість дітей, які тут навчаються - хоча, власне, дітей у школі наразі немає.

- Зараз заклад зачинений, тому що канікули, розумієте? - Але якщо буде повітряна тривога - ви в такому випадку допускаєте? - Ви розумієте, я прийшла по свої справах - заклад зачинений, ми - приватний заклад, ми ж не державна установа!

Волонтери ж роблять висновок: людині, яка раптом шукає укриття під час повітряної тривоги - наявність цього об'єкту на мапі може дати хибну надію на захист. І це вже порушення.

Денис Зейналов, координатор групи громадського моніторингу ОЗОН в Одеській області:

Доведеться шукати інший захист, а це все - час! Ми знаємо, що підліт деяких видів озброєння - буквально декілька хвилин, тим більше для Одеського регіону.

Тож шукаємо інше найближче укриття - на сусідній вулиці. Це вже об'єкт державної форми власності - гуртожиток університету. Тут є всі відповідні позначки та оголошення.

У кого знаходяться ключі, хто відповідальна особа і номери телефонів.

У закладі пояснюють: коли тривоги немає - укриття зачинене: насамперед для збереження майна та належного стану приміщень.

Іван Станкевич, фахівець з питань цивільного захисту університету:

Коли повітряна тривога - безперешкодно всі, в тому числі якщо б ви так потрапили під тривогу повітряну - ви би також пройшли.

Нам показують саме укриття. У волонтерів зауважень немає. Є запаси питної води, справна вентиляція, санвузли, медична кімната та навіть wi-fi.

Все укомплектоване: нові пожежні рукави, все є, все працює. На випадок завалу першого входу/виходу - всі евакуйовуються в другому кінці гуртожитку: так - два виходи - це обов'язково!

А що до укриттів комунальної форми власності? Найближче - ось у цьому житловому будинку. Але навколо - паркан та зачинені двері. Залишається лише сподіватися, що їх відчиняють під час небезпеки.

Лада Анциферова, волонтер групи громадського моніторингу ОЗОН в Одеській області:

Тут відсутня жодна табличка, де можна звернутися до номеру відповідальної особи. Тут немає жодної позначки про укриття: тобто ми приходимо і навіть не можемо зрозуміти, чи доступно воно чи ні - хоча на мапі тут є ця адреса.

Волонтери кажуть, наразі ось такі розбіжності і є головною проблемою: тобто відсутність якісної комунікації між громадянами та органами влади, які надають інформацію про укриття та бомбосховища.

Денис Зейналов, координатор групи громадського моніторингу ОЗОН в Одеській області:

Тому що люди довіряють органам місцевого самоврядування, довіряють офіційним джерелам, а через такі ситуації довіра до таких джерел абсолютно нівелюється і виникає ситуація, в якій наступного разу, при реальній загрозі - людина не буде посилатися на офіційні джерела, а буде слухати чутки, які частіше за все не відповідають дійсності.

Втім, волонтери все ж говорять про позитивну динаміку. У порівнянні з початком року, стан укриттів на Одещині значно покращився: сьогодні вже більше половини таких об'єктів є доступними для громадян, обладнані відповідно до вимог або мають недоліки, які легко виправити.