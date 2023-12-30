Кількість жертв масованої ракетної атаки рашистів по Україні досягла 39 людей, ще 159 поранено. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Досі тривають роботи з ліквідації наслідків учорашньої російської атаки. Постраждало майже 120 міст і сіл – сотні цивільних обʼєктів.

Я дякую всім нашим рятувальникам ДСНС України, працівникам і працівницям комунальних підприємств, поліцейським, усім, хто зараз на місцях допомагає, підтримує людей, розбирає завали й відновлює нормальне життя.

Загалом через цей удар терористів постраждали 159 людей. Серед них станом на даний час, на жаль, 39 загиблих. Мої співчуття рідним і близьким. Усім пораненим і травмованим надано необхідну допомогу.

Окремо хочу подякувати всім лідерам світу, політикам і громадським діячам, які засудили цю атаку. Дякую журналістам із багатьох країн, які підтримують наших людей і розповідають правду про російське зло та про наш захист. Зброя в руках українців – це завжди захист життя, і кожен прояв російського терору знов і знов доводить – не можна зволікати з допомогою тим, хто протистоїть терору. Ми всі разом маємо перемогти терор", - написав президент.

Нагадаємо, 29 грудня сили ППО збили 87 крилатих ракет та 27 ударних БпЛА, повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Загалом армія рф випустила по Україні 158 ракет та ударних безпілотників.