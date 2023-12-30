Російська ракетна атака напередодні не оминула і Львів. Один чоловік загинув. Та постраждало зо три десятки людей. З них 16 - із різними травами гос-піталізували у місцеві медзаклади. Пошкодені будинки, дитячий садок та три школи. Детальніше про наслідки ворожого обстрілу - у сюжеті Христини Гашенко.

Напередодні вночі росіяни атакували Львівщину 15-ма ракетами та 14-ма безпілотниками. Частину із них захисникам протиповітряної оборони вдалося знешкодити. Від ударних хвиль та уламків збитих ракет пошкоджено майже 2 десятки будівель. В тому числі - ліцеї та дитсадок.

Любов Лупій, мешканка пошкодженої багатоповерхівки Львова:

Почула вибухи і зразу подзвонила до дочки, до зятя, до чоловіка, ніхто не брав трубки, і я приїхала сюди, якось не знаю як я приїхала. Та вже тут з ними зустрілися, добре, що живі, а то все решта...

У квартирах винесло двері та вікна. Від вибитого скла Олесю Ганущак врятувала ковдра.

Олеся Ганущак, мешканка пошкодженої багатоповерхівки Львова:

Я ж спала і коли перший такий був вибух і уже другий - хвиля, я накинула ковдру бігти на коридор і воно пролетіло так якби в спину, в ковдру.

У пана Богдана - мешканця цієї ж багатоповерхівки - постраждав онук.

Богдан Терлецький, мешканець пошкодженої багатоповерхівки Львова:

До внуків піднімати, дивлюся, в одного кров тече, бо вікно вибите.

44-річний мешканець однієї із багатоповерхівок - загинув. Постраждало 30 людей. Із них - двоє дітей. Майже половині знадобилася госпіталіація.

Назарій Стельмах, завідувач відділення невідкладної медичної допомоги Львівської лікарні:

Здебільшого пацієнти це є осколкові поранення та забій мʼяких тканин.

Після перших вибухів чимало львівʼян ховалися в найближчих укриттях. Кажуть, це їх і врятувало.

Надія Колос, жителька Львова:

Всі в істериці, йшли люди із сусіднього будинку ті, що постраждали найбільше, люди в крові, всі з переляку ніхто не знав що буде дальше, чого чекати. Тому що коли пролунав другий вибух, дуже трусилася школа. Ми відчули, що вона трясеться.

Розбита будівля і ліцею, розташованого неподалік пошкоджених багатоповерхівок. На момент атаки - в закладі нікого не було. У школярів канікули.

Ірина Коропецька, директорка ліцею:

Вікон вцілілих на цілу школу дуже мало. В початковій школі взагалі жодного вікна двері вибиті. Знищена електрика.

Розчищати наслідки обстрілу прийшли не лише працівники навчального закладу, а й учні.

Олег Городілов, учень 9 класу:

Перелякався дуже, думаю піду подивлюся, що там може прилетіло, подивився - на школу спитався керівництва чи можна прийти помогти все це забрати. Ось зараз це все прибираю.

Від атаки пошкоджено і чимало автівок. Частина легковиків згоріла вщент.

Ігор Львович, власник пошкодженої автівки:

Зеркало лежить. В середині скло розбите.

Скільки коштуватиме ремонт авто і хто його компенсовуватиме - водії не знають.

Михайло, власник пошкодженої автівки:

Страхівка поліса не поширюється на такі речі. . Їду латати клейонкою.

А от власникам пошкоджених квартир - місто обіцяє компенсацію.

Андрій Садовий, міський голова Львова:

За вибите вікно будемо компенсовувати 12 тисяч, за вибіті двері 8 тисяч гривень. Це таке перше рішення, яке ми пряйняли, це якщо разом порахувати то це вже дсь 50 мільйонів виходить.

Тим часом пошкоджені вікна багатоповерхівок львівяни закривають плівокою. Її безкоштовно роздають волонтери. А ще небайдужі львівʼяни постраждалим принесли теплий одяг та їжу.

Чим швидше відремонтувати намагаються і приміщення навчальних закладів. Попри масштаби руйнувань - керівництво ліцеїв планує вчасно розпочати навчання після зимових канікул.