Внесений Кабміном до Верховної Ради законопроект про мобілізацію не відповідає нормам Конституції і фактично відміняє конституційні права громадян. Це може призвести до сотні позовів українців проти України до Європейського суду з прав людини. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявила адвокатка Катерина Аніщенко.

"Вказаний законопроект передбачає внесення низки змін до законів України. Починаючи від закону України про мобілізацію, закінчуючи законом України про місцеве самоврядування. Вдосконалень, на мою суб'єктивну думку, потребують всі пункти, якими пропонується внести зміни до вказаних законів.

Щодо порушення конституційних прав. Вказаним законом прямо передбачено і зазначено, що можливе "загублення" конституційних прав громадян України.

Щодо особистого приватного права. І Уповноважений з прав людини про це говорив, що вказаним законом пропонується право особи громадянина користуватися своїм власним майном. У разі якщо буде прийнято вказаний закон і підписано його, то у разі, якщо особа не з'явилася до військкомату, то відповідно вона не зможе скористуватися своїм правом на користування приватною власністю свого майна.

Оскільки на нього буде накладено арешт, відповідно елементарно скористуватися безготівковим розрахунком він також не зможе, бо буде накладено арешт на картковий рахунок. І арешт буде тягнутися за ним до того часу, поки він не з'явиться до військкомату і військкомат не повідомить органи виконавчої служби про те, що вказана особа сплатила штраф за несвоєчасну явку до військкомату і надалі буде знято арешт з його майна.

Тут є протиріччя, оскільки нам Верховний Суд неодноразово говорив, що ніщо і ніхто не може порушувати право приватної власності на вільне володіння і користування своїм майном. Вказаним законопроектом передбачається звуження такого права.

Чи відповідає він нормам Конституції? Однозначно ні. Чи буде безліч позовних заяв громадян України проти України до Європейського суду з прав людини? Однозначно так. Вказаний законопроект потребує доопрацювання 100%", - заявила адвокатка.