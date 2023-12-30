Росіяни продовжують тиснути по всій лінії фронту. За даними Генштабу, за минулу добу, 56 бойових зіткнень. Найскладніша ситуація, традиційно, на Східному фронті. Ворог намагається прорвати лінію оборони одразу на декількох напрямках. Куп'янськ, Лиман, Бахмут - всюди спроби штурму. Не покидає ворог намірів оточити Авдіївку.

Наш воєнкор, Ігор Левенок, побував поблизу Соледара, на Донеччині. У Званівці. Його ще називають "селом донбаських бандерівців". Більше про війну, історію і... сталінський терор. В матеріалі Ігоря Левенка.

Гаряча ділянка фронту під Соледаром!

Фронтове село на Донеччині з унікальним етнічним складом жителів. Яка його доля?

А якщо я скажу, що це село Званівка і його понад 70 років тут називають селом донбаських бандерівців. Тоді, мабуть у вас буде іще більше питань?

Ми як українці змішалися з ними. Ми не скандалили. Колгосп був. Ми усі разом були…

Як виживають люди у нелюдських умовах? Без води, зв'язку з цивілізацією, і під щоденними обстрілами!

Дорога до лінії фронту - це завжди випробування на міцність. Наявність у небі ворожих дронів-камікадзе додає адреналіну.

- А розкажіть що це і для чого? - Ну це така портативна РЕБ-система, яка дозволяє на відстані 200 метрів посадити ФПВ-дрон ворожий…

Ділянка фронту неподалік Соледару. Спустошені і поруйновані війною села. Росіяни стирають з лиця землі усе, до чого тільки наближаються.

Званівка. Протягом останніх сімдесяти років жителі цього села двічі постраждали від московитів.

Ігор Левенок, кореспондент:

Ви тільки подивіться, яка тут церква. Мабуть, єдина споруда, котра тут більш-менш уціліла. Монастир Васильянців, греко-католицька парафія. Спитаєте звідки вона тут на Донбасі? А якщо я скажу, що Званівку протяго останніх 70 років називають селом донбаських бандерівців. Тоді, мабуть у вас буде іще більше питань?

У 1951-му році жителів Званівки депортували зі Львівщини на Донбас. Тодішня кремлівська верхівка виселила людей з їх рідних домівок. Внаслідок обміну територій із Польщею. Село Лісковате на Бойківщині віддали полякам. Його жителів поселили тут, у Званівці. Переселенці збудували тут храм. Єдина на Донбасі греко-католицька парафія.

Зазвичай у божому храмі прийнято знімати головний убір. Та цього разу, я думаю, нас бог простить, бо хто-зна яке залізяччя сюди залітає…

Храм і монастир покинуті. Розбитими вікнами гуляє вітер. І звуки канонади тільки помножуються стінами церковних хорів.

Ікона святого Василя, небесного покровителя цього храму. Не пощастило їй трохи. Дісталося осколком Василеві…

Наразі знайти бодай якусь живу душу в цьому селі - проблема. Людей тут залишилося одиниці. І вони ховаються в підвалах. Зрідка, з "гуманіркою" сюди заїжджають волонетри, але не завжди такі поїздки закінчуються успішно.

Юрій, військовослужбовець 10 ОГШБ:

Коли вони сюди приїхали, то прилетів москальський дрон і бачите, що залишилося. Волонтерам пощастило їх вивезли тоді, евакуювали…

Нашу присутність на вулиці місцеві жителі усе-ж помічають. Пенсіонерка Любов Павлівна. Кілька слів про тутешнє життя.

- Дрони літають і ми тікаємо, ховаємося, оце таке наше діло. - А як ви, дрон чуєте, коли він летить? - Конешно!!! Да, нє, це не він. - А що це? - Це танки, чи як їх там. Ховаємося ми де приходиться, он де в хату туди біжимо, бо і погреби позавалювані..

Бабуся не з переселенців. Вона народилася тут, на Донбасі. В сусідньому селі.

А скажіть, у вас так завжди говорили українською як ви говорите? Да, я так усе время 76 год так балакаємо. Ну понімаєш, ми ж попривикали вже один до одного. Ми працювали разом зі званівськими, ферми разом, доярки, я проробила 36 год і заробила три двісті…

Сказати, що життя цих людей не солодке, то майже нічого не сказати.

Моторошна картина, коли бачиш ось такі розбиті і побиті оселі. Причому абсолютно невідому для чого росіяни вдарили дроном, ну ось наприклад по цій хаті…

Зо півсотні людей мешкають посеред руїн. Кажуть, вдруге покидати свою рідну домівку не хочуть.

- З Різдвом вас! - І вас! Нехай Господь допомагає. Ой, хлопці, ідіть краще звідси, бо літають ці гади. І літають разом із тим, що кидають…Дрони!

А вже за кілька кілометрів від Званівки наші воїни стримують натиск ворожої орди! За іронією долі захищають Званівку від росіян на Донбасі воїни 10-ї гірсько-штурмової бригади з Галичини.

Ігор, військовослужбовець 10 ОГШБ:

Званівку товчуть вже півтора року просто безбожно і якось ми приїжджали і туди приїжджала гуманітарка і дійсно там ще було багато цивільних і діти і пенсіонери, там ще багато цивільних залишилося…

Армійці кажуть, уберегти і солдатів, і цивільних хоча б від атак дронів можуть системи радіо-електронної боротьби. А допомогти їх придбати, може кожен із нас!